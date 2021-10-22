/657435/حسام-غالي-يتقدم-بأوراق-ترشحه-لعضوية-مجلس-إدارة-الأهلي

تقدم حسام غالي، نجم الأهلي السابق، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم حسام غالي منذ قليل أوراق ترشحه على منصب العضوية خلال الانتخابات المقبلة، وهناك أقاويل بأنه سوف يتواجد في قائمة محمود الخطيب.

ويأتي ترشيح حسام غالي في قائمة الأعضاء فوق السن، وينتهي الترشح للانتخابات مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد توجه إلى مقر النادي صباح اليوم من أجل الترشح على منصب الرئيس، وغادر سريعا من أجل العودة إلى المستشفى.

خاص.. محمود الخطيب أبلغ العامري فاروق بتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

في مفاجأة كبرى، تقدم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بأوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تواصل هاتفيا مع العامري فاروق، وأبلغة بضرورة الترشح اليوم، على مقعد نائب الرئيس، وعدم إنتظار عودة بيبو من المستشفي، وتقديم الأوراق معه.

حسام غالي

وتفاجئ نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب الخطيب، ولكنه على الفور وصل إلى النادي وقام بتقيم أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

ومن المفترض أن تقدم القائمة الخاصة بمحمود الخطيب الترشح بالكامل، ولكن ما حدث اليوم، فاجئ العامري فاروق وأصبح قلقا على منصبة في قائمة بيبو للانتخابات القادمة.

وشهد اليوم قبل الأخير أحداثا كثيرة، وكان أهمها ترشح محامي الإعلامي توفيق عكاشة، خالد سليمان أبو العلا، على منصب الرئيس خلال الفترة القادمة.

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.