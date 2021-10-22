عمرو دياب يشعل الجونة بحفل غنائي شهد حضور كل النجوم..«صور»

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أحيا الهضبة عمرو دياب ليلة جماهيرية أشعل بها حفله بمهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن يكاد يكون جميع حاضري المهرجان.

دوت الخليج يرصد كواليس حفل عمرو دياب بالجونة

وافتتح عمرو دياب حفلة بالجونة بأغنيته الشهيرة “يأنا يا لا” ثم قدم بعدها ياقة من أجمل أغنياته الجديدة، ثم قدم أغنياته الأحدث " إنت الحظ" ، و " رايقة" وسط تفاعل كبير من النجوم اللذين غنوا معه ورقصوا طوال الحفل.

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل جديد ضمن فاعليات «إكسبو دبي 2020»

ومن جانبه، يستعد الفنان والهضبة عمرو دياب للتألق بحفل جديد بعد أن شهد حفله الأخير بالأردن حضور جماهيري هائل، وذلك ضمن احتفالات مهرجان «إكسبو دبي 2020».

وروج عمرو دياب للحفل من خلال نشر البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ومن المقرر إقامته يوم 30 أكتوبر الجاري، في مدينة دبي في الساعة الثامنة مساءً.

نجاحات أغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية انت الحظ لعمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".