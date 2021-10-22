«سخنة ومش قادرة اتحرك»...منة فضالي تكشف أعراض لقاح كورونا

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شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأعراض التي ظهرت عليها بعدما تلقت لقاح فيروس كورونا المستجد «استرزينك».

دوت الخليج يرصد أعراض لقاح فيروس كورونا

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة أنا تعبانة جدا، أخذت التطعيم أسترازينيكا، ومش قادرة أتحرك وسخنة وجسمي كله مهمد ودراعي مش قادرة أحركه، وأخذت باندول، حد عندة فكرة أعمل إيه من فضلكم؟”.

إصابة والدة منة فضالي بعد حريق منزلها

وكانت قد كشفت من فضالي عن حريق في مطبخ المنزل الخاصه بها، أسفر عن إصابة والدتها ببعض الحروق في يدها، اذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت، الحمدلله الحمدلله

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرًا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.