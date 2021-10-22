الريف المصرى: إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

وقال المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إنه تم الانتهاء بالفعل من إسناد مهام إقامة محطات الكهرباء الثلاث، ومد شبكات الكهرباء بأراضى المشروع، لإحدى الشركات الوطنية، والتى قامت من جانبها بشحن وإقامة عدد من الكرفانات الخاصة بها داخل محيط المنطقة الخدمية بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك لإقامة فنييها وكوادرها وإدارة ومتابعة العمل تحت إشراف شركة الريف المصرى، وذلك بهدف سرعة إتمام الأعمال اللازمة لتوفير الكهرباء بالمنطقة، فى أفضل وأسرع صورة ممكنة، وبأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين من منتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان بغرب المنيا.
وأضاف، أنه من المقرر أن تتضمن أعمال المحطات الثلاث إقامة محطة كهرباء بجوار المزرعة النموذجية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تقوم الشركة حاليا بإقامتها لتكون دليلا إرشاديا ونموذجا عمليا لكافة المنتفعين من مزارعى ومستثمرى منطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى تركيب عدد كبير من أعمدة الإنارة بالمنطقة، نحو استهداف الربط بين أراضى شركة الريف المصرى والمشروع القومى الـ1.5 مليون فدان فى كل من منطقتى غرب غرب المنيا و امتداد غرب المنيا.
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