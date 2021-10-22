فيديوجراف.. إعجاز تعامد الشمس على رمسيس الثانى

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى والتى تعد من أندر الظواهر الفلكية لدى القدماء المصريين. وتسطع أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى داخل معبده فى مخترقة مسافة 60 مترا داخل المعبد لتصل إلى التمثال.

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