مان يونايتد ضد ليفربول.. قدم محمد صلاح اليسرى أقوى من كريستيانو رونالدو

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح مهاجم فريقه يتمتع بمميزات عديدة عن منافسه مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد مساء الأحد بملعب "أولد ترافورد"، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "صلاح أم رونالدو؟ لماذا علي أن أقارن بينهما؟ إنهما لاعبين رائعين جدًا، قدم صلاح اليسرى أفضل بكثير من قدم رونالدو، بينما رونالدو افضل بقدمه اليمنى وبرأسه".

وتابع: "من ناحية السرعة فإن رونالدو وصلاح سريعان جدًا ودومًا متحمسان للتسجيل لكني غير مهتم كثيرًا بالمقارنة، آسف".

ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة ترتيب الهدافين بـ7 أهداف، وهو نفس رصيد جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.