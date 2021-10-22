/657440/الإسماعيلي-يرفض-إذاعة-مباراة-الأهلي-بالدوري-المصري

مع اقتراب بداية بطولة الدوري المصري، وستكون هناك مواجهة مرتقبة بين الإسماعيلي والأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن النادي الإسماعيلي عن رفض إذاعة مباراة الأهلي بالدوري، وذلك بسبب عدم سداد الشركة الراعية "برزنتيشن" مستحقات النادي المالية للموسم الماضي.

ويحق للنادي الإسماعيلي الحصول على مبلغ 44.5 مليون جنية.

ويريد الإسماعيلي تحصيل المبالغ المالية المستحقة قبل بداية بطولة الدوري، لأنه في حال عدم السداد سيتم منع إذاعة مباراة الأهلي.

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".

وواصل "بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا سيتم إعلان باقي مباريات الدوري المصري للموسم الجديد بشكل طبيعي".

وزاد "ملعب الدفاع الجوي هو الملعب الثاني لنادي الزمالك، حال عدم اللعب في ستاد القاهرة، ولكن مباراة الأهلي ستقام بشكل طبيعي على ستاد القاهرة".

واختتم "تم الاتفاق مع كل الأندية أن مباريات الدوري في الموسم الجديد ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات والجميع يعلم ذلك.

أحمد دياب: حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي.. والإعلان عن جدول الدوري غدا

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن منظومة تذكرتي تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالجماهير، ثم بعد ذلك الإعلان في طرح التذاكر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "سيتم الإعلان عن جدول بطولة الدوري غدا وسيكون عن المباريات الأولى لحين بطولة أفريقيا وكأس العرب، ولا نتحدث عن المعوقات والأهم هو النجاحات والسعي ورائها".

الإسماعيلي والأهلي

وزاد "حلم نقل الدوري بجودة أكبر وأعلى كان هاما، ونشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة، والموسم الجديد سيكون بشكل مختلف ومغايير تماما عن المواسم الماضية، والمنتج قوي للغاية ولابد أن يحصل على القيمة التي يستحقها".

وأكمل "الحد الأدنى لنقل المباريات كحد أدنى بـ 10 مباريات وسيكون هناك متعة المشاهدة خلال المباريات، والتطور سوف يزداد، وستزيد تقنية الفيديو خلال الموسم القادم".

وأردف "سيتم الإعلان عن 8 جولات للدوري المصري، ثم بعد ذلك بعد معرفة البطولات التي سيتم معرفتها وبعد ذلك سيتم نشر الجدول الخاص بباقي مباريات الدوري، ومتأكد من إحترام الجماهير والالتزام بالقواعد الخاصة بالمباريات".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك ستكون بحكام أجانب بشكل طبيعي، وكل فريق لديه تواجد 5 حكام خلال الموسم الكروي، ويسير هذا القرار على الجميع".