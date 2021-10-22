«صور»..مطربة أمريكية تجسد عالما خياليًا لمصر القديمة وزمن الفراعنة في كليب غنائي

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انتهت المطربة الأمريكية أليز ليبيك، الشهيرة بلقب “أمون ستار” من تسجيل أحدث أغينات ألبومها الجديد It Was Just a Kiss التي من المقرر أن تبرز من خلاله بعض ملامح مصر القديمة وزمن الفراعنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كليب أليز ليبيك الجديد

وتجسد آمون ستار خلال الكليب عالما خياليًا لمصر القديمة وزمن الفراعنة بشكل فيلم قصير أنيميشن، يسافر بالزمن لوقت الآلهة الفرعونية والمصريين القدماء، ويحكي مغامرة ستار المشوقة مع إله الموت أنوبيس، في حكاية بصرية خاطفة مشابهة لجماليات الإنيمي الياباني بجودة الرسوم المتحركة، كأول فيديو كليب مصري يتم تقديمه بهذه الصورة الإبداعية من حيث الرسم والجرافيك والقصة والموسيقى.

ويعد كليب ألبوم أليز ليبيك أول كليب مصري يتم تصوير مشاهده الحقيقية من داخل الهرم، ومزجه بتقنيات عالية من "الجرافيكس" و"الرسوم ثنائية الأبعاد"، في تجربة بصرية غير معتادة في الكليبات المصرية بشكل عام.

معلومات حول أليز ليبيك

إليز ليبيك، مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها "Hollywood Music In Media Awards" عن أغنيتها "We Are All Inflected".

وبجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن البومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.

أليز ليبيك تغير أسمها إلى أمون ستار تأثرا بالألهة الفراعنة

وكانت قد كشفت إليز ليبيك سر تغيير اسمها الفني لآمون ستار قائلة: "عندما كنت في زيارة خاصة لمقبرة خوفو في الأهرامات فوجئت بانطفاء الأنوار وعم الظلام المكان لقرابة نصف ساعة، دخلت في لحظتها في حالة وحي وتأمل عندما وجدت نفسي أرى وأتخيل تفاصيل من زمن الفراعنة وكأني سافرت بالزمن، وتجسدت أمامي صورة للإله آمون، وشعرت أنها لحظة حقيقية وليست مجرد خيالات فقدان وعي، ومن وقتها قررت أن يكون لقبي مستوحى من تلك اللحظة، كي اتذكرها دائما".