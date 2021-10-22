فيديو وصور- رغم المدارس وبرودة الخريف استمرار الإقبال على شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج"، إقبال المواطنين على ميامى وفريسكا بمنطقة سيدى بشر، وسط استمتاع العائلات بمياه البحر. وتوافدت العائلات السكندرية على الشواطئ، رغم انتهاء موسم الصيف رسميًا وبدء موسم المدارس، حيث وتشهد الإسكندرية اليوم طقس خريفى مائل للبرودة وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 20 والعظمى 27. ووفقا للواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لا تزال جميع الشواطئ مفتوحة أمام المواطنين وبها جميع الخدمات.

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