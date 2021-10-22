صور.. الهلال الأحمر المصرى يستضيف الاجتماع الأول لجمعيات شمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استضاف الهلال الأحمر المصرى برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر.





حضر الاجتماع بالقاهرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى، كل من قادة جمعيات الهلال الأحمر بليبيا والجزائر، بينما شارك عبر الإنترنت كلا من قادة جمعيات الهلال الأحمر بتونس والمغرب. وافتتح الاجتماع بكلمة من فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم، وتضمن الاجتماع التعاون الخماسى ما بين الدول فى المجالات المختلفة التى تعمل فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لخدمة الإنسانية وأهمها التغيرات المناخية وحشد الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى ملف الهجرة والذى يعد من الملفات حديثة العصر، حيث إن هذه الدول إما مصدرة للهجرة أو دول عبور وتقوم الجمعيات الوطنية بتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين فى هذه الدول وتقديم خدمات الدعم النفسى الاجتماعى والخدمات الصحية المختلفة. وتطرق الاجتماع لوضع إطار ممنهج لتنمية قدرات هذه الجمعيات الوطنية للقيام بدورها كجهاز مساعد لحكوماتها خاصة فى أوقات الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات فى مجال العمل الإنسانى المبتكر والتحول الرقمى وإشراك الشباب وتنمية قدرات المتطوعين.

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