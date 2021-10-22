فيديوجراف- 23 مليون جنيه جوائز.. تفاصيل مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - ومسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن يتم تنفيذها على مرحلتين، وهما التصفية الأولية والتصفية النهائية، ومن المقرر انطلاق فعاليات المرحلة الأولى فى الفترة من 30 أكتوبر الجارى وحتى 26 نوفمبر المقبل فى حين تعقد التصفية النهائية حسبما يُستجَد من تعليمات من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وتعقد التصفية الأولية لمسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن، بمقر المناطق والإدارات التعليمية بواسطة لجان داخلية يتم تشكيلها من قبل المنطقة وفيها يَصعَدِ الحاصلون على درجات تتجاوز 80% للتصفية النهائية.