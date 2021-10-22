بعد إشادة الاتحاد الدولي بالتنظيم ..الدراجات توجه الشكر لشركة تذكرتي

وجه الاتحاد المصري للدراجات برئاسة محمد وجيه عزام ،خطاب شكر الي منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي بعد الجهود التي بذلت خلال بطولة العالم للناشئين لدراجة المضمار التي استضافتها مصر خلال الفترة من ١ إلي ٥ سبتمبر الماضي.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الدراجات ،علي إشادة الاتحاد الدولي للدراجات وكبار الضيوف و الفرق التي شاركت في البطولة على التنظيم المشرف والناجح لبطولة العالم للدراجات التي شارك فيها أكثر من 500 لاعب ولاعبة في 22 سباقا، من إجمالى 47 دولة شاركت في المنافسات.

وحرصت اللجنة المنظمة، برئاسة وجيه عزام، على تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات تعقيم متواصلة لمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة كما تم خلال منافسات البطولة إجراء مسحة طبية للوفود كل 72 ساعة.