/657437/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-توسكر-في-دوري-أبطال-أفريقيا

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في السابعة مساء، في لقاء إياب الدور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويشهد على اللقاء ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، ويقود الحكم الدولي المورتاني بايدا حاني، صافرة البداية.

ونجح فريق الزمالك بطل الدوري المصري للنسخة الأخيرة، في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، بنتيجة هدف دون رد بالملاعب الكينية، عن طريق الدولي التونسي أشرف بن شرقي.

زي الزمالك أمام توسكر

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.

حضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وحسام العيوطي مدير تسويق الفريق ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى حسين “ميلا” مسؤول المهمات وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة، وممثلي نادي توسكر.

قاءمة الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.

تصريحات باتريس كارتيرون قبل المباراة:

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تدريب اليوم أن هدفه الفوز في اللقاء دون النظر لأي حسابات أخرى وبعيدا عن فوز الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.

وشدد كارتيرون على أن فريقه سيخوض مباراة توسكر من أجل الفوز فقط، موضحا أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر غدا، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب قائلا إنها مسألة ثقة، والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد.

ورد كارتيرون على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: “لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة،والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها”.