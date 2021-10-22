مشاهدة مباراة الزمالك على تردد قناة أون تايم سبورتس.. كيفية تنزيل القناة

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يحل فريق توسكر الكيني اليوم في الساعة السابعة مساء ضيفاً علي الزمالك بطل الدوري الممتاز للنسخة الأخيرة، في لقاء دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمتلك مجموعة قناوات اون تايم سبورت، حقوق البحث لبطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفديرالية، للأندية المصرية المشاركة في البطولتين.

وتبث مباراة الزمالك وتوسكر الكيني علي قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، ويقود الحكم الدولي المورتاني بايدا حاني، صافرة البداية.

ما هو تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد ؟

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو " .. 11861 معدل الترميز 27500.. " .

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت ؟

اضغط عل زر المينيو على الريموت.

ستظهر قائمة اضغط على تثبيت.

اضغط على قائمة الترددات.

اضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت والخاص بإضافة تردد.

ستظهر لك قائمة على الشاشة، اكتب تردد القناة التي ترغب في إنزالها، الاستقطاب، معدل الترميز.

انزل بالأسهم في الريموت واضغط أوك على كلمة بحث.

اضغط على الزر الأزرق أعلى الريموت للبحث عن القنوات التي قمت بتنزيلها.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القنوات.

اضغط على موافق “نعم”.

اضغط على الزر المكتوب عليه Exit.

قاءمة الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد ، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام ، محمود علاء ، محمود الونش ، عبد الله جمعة ، محمد عبد الغني ، محمد عبد الشافي ، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو ، طارق حامد، محمد أشرف روقا ، أشرف بن شرقي ، إسلام جابر ، إمام عاشور ، محمود عبد العزيز ، محمود شيكابالا ، حمدي علاء ، أيمن حفني ، سيف فاروق جعفر ، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ، يوسف إبراهيم أوباما.