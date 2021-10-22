مشاهدة مباراة أرسنال وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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يلتقي آرسنال وفريق أستون فيلا اليوم في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإفتتاحية الجولة التاسعة بالبريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل فريق أستون فيلا اليوم علي فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا ً، على ملعب الإمارات بمدينة لندن، ويشارك الدولي المصري محمد النني في قائمة فريق المدفعجيه في خط الوسط.

القنوات الناقلة للمباراة:

وفي الجانب المقابل يتواجد الفرعون محمود حسن تريزيجيه في الفريق الضيف، في الهجوم والذي يغيب عن ثفوف أستون فيلا من الموسم الماضي بسبب تعرثة لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

وتبث المباراة علي شبكة قنوات بي لإن سبورت اتش دي براميم وان، وبتعليق صوتي الدولي الجزائري حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في الدوري:

ويدخل فريق آرسنال المباراة اليوم وهو يحتل المرطز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة، من أصل 8 مباريات، في حين تلقت شباكة 12 هدف، ونجح في تسجيل 7 اهداف.

وفي الجانب المقابل، يحل فريق أستون فيلا اليوم في المباراة وهو يحتل المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط، من أصل 8 مباريات خاضها في هذا الموسم، والذي نجح فيه من تسجيل 12 هدف، وتلقت شباكة 12 هدف

تصريحات مدرب أستون فيلا

وتحدث مدرب أستون فيلا عن حالة تريزيجيه، وطمأن جماهير الفريق الإنجليزي خلال مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام آرسنال، وقال: "ماتي كاش بخير، لقد تعافى من إصابته في الساق".

وتابع: "لقد تدرب كلًا من ليون بايلي، برتران تراوري في اليومين الماضيين وسيكونا متاحين لمباراة آرسنال، ولكن علينا الحذر وعدم المخاطرة خاصة ببايلي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ منذ 4 أسابيع".

وأضاف في النهاية: "كينان ديفيس عاد للتدريبات مؤخرًا ولكن سيحصل على بعض الدقائق في مباراة فريق الشباب مساء الجمعة، لم يتبق سوى محمود حسن تريزيجيه الذي يتدرب الآن على العشب والجيم، وكان يعاني من إصابة في الركبة، لكنه يتعافى الآن بشكل جيد منها".