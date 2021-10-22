«رديء ومسيء وملل»..مهرجان الجونة وفيلم «ريش» في أزمة جديدة بعد تسريبه

/657445/رديء-ومسيء-ومللمهرجان-الجونة-وفيلم-ريش-في-أزمة-جديدة-بعد-تسريبه

سرب في الساعات القليلة الماضية الفيلم المصري «ريش» ليصبح حديث السوشيال ميديا للمرة الثانية بعد أزمة عرضه بمهرجان الجونة السينمائي لكن هذه المرة ليست من النجوم فقط بل أيضا من الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليق الجمهور على تسريب فيلم ريش

وأتت تعليقات الجمهور بعد تسريب الفيلم تضارب بعضها فالبعض استنكر الفعل نفسه والبعض الأخر هاجم فيلم «ريش» وبعضهم أساء لمهرجن الجونة، فجاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: هو ممكن ادارة زي ادارة مهرجان الجونة يتفتح ضددها تحقيق و تتحاسب و نعرف مين السبب في تسريب فيلم "ريش" اللي عرضه الاول جوا مصر يكون عندهم..و كمان حملة موجهة لتسريبه كل ما يتقفل لينك ينزل علي لينك تاني؟ ..مش هنسأل مين ليه مصلحة علشان ده سؤال عيب يتسأل ف وسط القرف ده .. بس اللي بيحصل ده مينفعش يعدي و دي فضيحة للمهرجان لازم يترد عليها قبل ما يطولوا علينا بفساتين الختام واوووه علي جمال الدورة الخامسة و قد ايه كانت عظيمة”.

وأضاف أخر: “بعد تسريب فيلم ريش على تيلجرام ومشاهدته..تضح لي انني ومن يوافقني انتقاد الفيلم اننا على حق،..رديء ومسيء لدرجة انك لن تستطيع استكمال مشاهدته للنهاية..ومتأكد ان اللي هيشوف الفيلم هيتأكد من ده الا اذا كان له أغراض أخرى”.

هذا واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

أزمة بوسي شلبي مع أبطال فيلم «ريش»

هذا وأثارت الإعلامية بوسي شلبي غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم ، في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

وهو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيعة

ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر