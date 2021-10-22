لمواجهة قسوة الشتاء.. النائب عمرو عزت حجاج يطلق حملة «دفئ» دعمًا لأهالى بولاق

/657446/لمواجهة-قسوة-الشتاء-النائب-عمرو-عزت-حجاج-يطلق-حملة-دفئ-دعما-لأهالى-بولاق

يواصل النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، حملاته ومبادراته المجتمعية فى منطقة بولاق، وذلك انطلاقًا من تفعيل دوره المجتمعي، حيث أطلق مبادرة “دفئ” والتى من خلالها سيتم توزيع 500 بطانية على الأهالى.

دوت الخليج

النائب عمرو عزت حجاج: أقسمت على رعاية مصالح الشعب

وفى منشور للنائب عمرو عزت حجاج، تعليقًا على حملة “دفئ” التى أطلقها قال:” أقسمت على رعاية مصالح الشعب”، مشيرًا إلى توقيت التوزيع.

وتستهدف الحملة التى أعلن عنها النائب عمرو عزت حجاج، توزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا للأسر، حيث سيتم توزيع 500.

وتأتى تلك الحملة انطلاقًا من سعى النائب عمرو عزت حجاج، وكيل طاقة الشيوخ، من رغبته فى مواجهة قسوة الشتاء والتى يعاني منها الكثير من المواطنين.

ويولى النائب عمرو عزت حجاج اهتمامًا بالغًا بالناحية المجتمعية والشعبية، وهو ما برز منذ الأيام الأولى لتوليه عضوية مجلس الشيوخ.

وكانت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، قد جاءت بالنائب عمرو عزت حجاج فى منصب وكيل لجنة الطاقة والبيئة.