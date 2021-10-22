/657447/كارول-سماحة-تطرح-أحدث-أغنياتها-بعنوان-يا-شباب-يا-بنات

دوت الخليج يرصد كليب اغنية «يا شباب يا بنات» لكارول سماحة

وتعد أغنية «يا شباب يا بنات» من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي تنَين صحابي على قلبي غاليين الأول بعده عذابي راكض ورا الحلوين والتاني مجوز يللي حبا قلبو من سنين واللي جمعهن انّو تنياتن كذابين يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين أنا قلبي والله طق من العالم يللي بتنق اتجوزنا ولا لأ على الحالتين ندمانين”.

وتستكمل: “لاڤ يو بيبي حبيبي هيدا كلو تمثيل والعلاقات المشبوهة على قفى مين يشيل عم يضحك على حالو يللي بقلك فاهم شي يلا خلينا نغني شو بدك بالتفاصيل يا شباب يا بنات شو فيها هالحياة خلينا مبسوطين أنا قلبي والله طق من العالم يللي بتنق اتجوزنا ولا لأ على الحالتين ندمانين”.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وعلى الصعيد الآخر، كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.