صور.. تعقيم وتطهير مستمر بمحطات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخطين الأول والثانى على مدار، اليوم، تنفيذًا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وقالت الشركة إن هناك جهودا مبذولة من قبل العمال داخل الخطين الأول والثانى للمترو، لضمان تعقيم وتطهير أرجاء المحطات كلها، وذلك ضمن الإجراءات المشددة للوقاية من كورونا.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التى اتخذتها حفاظا على الصحة العامة، ومنع انتشار الفيروس.

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