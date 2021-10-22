السفير المصرى فى الرياض يبحث مع وزير التعليم السعودى التعاون العلمى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء العلاقات التعليمية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العلمى والأكاديمى، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات الرائدة فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتنسيق المُستمر لتطوير الخطط التعليمية بين الجانبين، وذلك فضلاً عن الدعم المُقدم لتسيير المسيرة التعليمية لآلاف الطلبة المصريين بالمملكة.
وأكد السفير المصرى بالرياض على العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلديّن فى شتى المجالات الثقافية والتعليمية وتطلعنا لزيادة التبادل الطلابى خلال المرحلة المقبلة، منوهًا إلى الروابط الوطيدة والتعاون المشترك بين مصر والسعودية فى مختلف المجالات.
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