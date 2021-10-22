مطار أبوسمبل يستقبل المشاركين فى احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار أبوسمبل، ضيوف مصر من السائحين والسفراء والدبلوماسيين، ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف والوكالات العربية والأجنبية وكبار الكتاب وعدد من الشخصيات للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل.





ووصل مطار أبوسمبل 7 رحلات جوية لنقل الوفود المشاركة والسائحين القادمين لمشاهدة الظاهرة التاريخية التى تدل على إبداع المصريين القدماء، والتى تحدث مرتين كل عام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، والأخرى 22 فبراير من كل عام. وتم تشكيل فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار لاستقبال ضيوف مصر مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الركاب. كما تم استقبال الركاب بالورود والحلوى والهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية والاستعراضات الفلكلورية، وأنهت فرق العلاقات العامة إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام.

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