/657448/سلبية-مسحة-بيراميدز-قبل-لقاء-الإياب-مع-عزام-التنزاني-بالكونفدرالية

أكد نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، جاهزية جميع لاعبي فريقه لخوض مباراة عزام التنزاني التي وصفها بـ"الهامة"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، في لقاء دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي بيراميدز، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي فريقه للتأكد من خلو أجسادهم من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل مباراة عزام التنزاني.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس.

تصريحات إيهاب جلال بعد لقاء الذهاب:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتحقيق التعادل أمام عزام التنزاني، في لقاء ذاء الجولة الـ 32 من منافسات بطولة الكونفدرالية بالأراضي التنزانية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" فريق عزام قدم مباراة جيدة وكان لهم فرصتين، وتمكنا أن نصنع العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم نتمكن في تسجيل الأهداف".

وزاد" إسلام عيسى لديه إصابة ومن الصعب لعب مباراة العودة القادمة، ونسعى لتواجدة معنا خلال الفترة القادمة، لأنه من الأساسيين لدينا".

وواصل" عبد الله السعيد كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، وسيتواجد معنا في لقاء العودة بشكل طبيعي، ونسعى للتواجد في الدور القادم في بطولة الكونفدرالية".

واختتم" شريف إكرامي قدم مباراة جيدة للغاية، وأبارك له على الوصول لـ 99 مباراة في بطولات أفريقيا".