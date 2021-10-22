/657450/سولشاير-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-الفترة-الحالية-ولكن-رونالدو-متواجد

كشف البولندي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن دعمه للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاج الفريق، أمام ليفربول في وجود الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي مانشستر يونايتد وليفربول، الأحد القادم في لقاء القمة بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر.

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد:

وأكد سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة عن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قائلا: "سأدعم رونالدو في أي شيء إنه لاعب فريد من نوعه وسجله التهديفي رائع".

ماذا عن محمد صلاح في الفترة الحالية ؟

"لكن صلاح يمر بفترة مميزة للغاية حاليا ويمكننا رؤية ذلك من خلال بعض الأهداف التي سجلها مؤخرا، نعرف أنه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للدفاع ضده، لاعبون مثل هؤلاء لا يأتون كثيرا وعلينا أن نستمتع بهم من بعيد ولكن ليس يوم الأحد المقبل فهذا قريب جدا".

أما عن موقف الإصابات في فريقه فقال: "مباريات مثل التي حدثت يوم الأربعاء الماضي ضد أتالانتا أحيانا تتسبب في بعض الكدمات ربما لدينا لاعبين أو ثلاثة بسبب تلك المواجهة، سأمنح الجميع الوقت لتقييم الموقف كاملا فالمباراة ستقام يوم الأحد".

وأردف "قد تكون مشاركة برونو محل شك لكنه يفعل ما بوسعه للحاق بالمباراة".

مواجهة ليفربول في الدوري:

وعن ليفربول قال: "نحتاج لأداء ثابت طوال 90 دقيقة هم يمرون بفترة رائعة ولديهم مهارات فردية لا يمكنك الدفاع ضدها سوى كفريق متحد، ويجب أن نقدم كل ما لدينا ونتمتع بعقلية قوية وطاقة كبيرة".

وتابع "يجب علينا أن نقدم كل شيء لتحقيق النتائج ضد أفضل فرق أوروبا والعالم وليفربول واحد منهم إنه أحد الفرق التي نطاردها، ما فعلوه خلال الأربع سنوات الماضية هو ما نفعله حاليا للتغلب عليهم وتجاوزهم".

وأردف "أنهينا الموسم الماضي أفضل منهم في الترتيب لكنهم عادوا بعد فترة سيئة مع الإصابات والآن هم في أفضل حالاتهم".

وعن هل يستطيع يونايتد قلب الطاولة ضد ليفربول حال تأخره في النتيجة مثلما حدث ضد أتالانتا بعدما تأخر بهدفين وفاز بثلاثة أجاب "لا نستطيع إعطاء ليفربول الفرص، أعطينا أتالانتا فرصتين فسجلوا هدفين".

وواصل "في كرة القدم الفرق ستخلق الفرص هذه طبيعة اللعبة، لا أتفق مع كل من يقول إننا كنا سيئين ضد أتالانتا هم كانوا حاسمين، وليفربول سيكون كذلك، لا يمكن أن نعطيهم بوصة في منطقة الجزاء".

وأتم "رأينا في الموسم الماضي كل فرق الدوري تمر بفترة سيئة وفي الفترة الحالية لا يمكننا الحديث عن البطولات نحن نلاحق ليفربول ففارق سبع نقاط سيكون كبيرا عكس لو كان نقطة واحدة، نحن نحاول اللحاق بهم بعد ما فعلوه خلال السنوات الأربعة الأخيرة".

موقف الفريقين في الدوري:

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق في البريميرليج في هذا الموسم.

وفي الجانب المقابل يستضيف مانشستر يونايتد ليفربول في لقاء القمة بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد وهو يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة من اثل 8 مباريات في هذا الموسم.