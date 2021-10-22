غدا..عرض حكاية «لحظة ضعف» لخالد سرحان في هذه المواعيد

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تبدأ قناة الحياة في عرض حكاية جديدة من حكايات مسلسل «ورا كل باب» والتي تحمل اسم «لحظة ضعف» من بطولة الفنان خالد سرحان والتي تعد أولى تجاربه مع الدراما المصرية.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل «لحظة ضعف» لخالد سرحان

وانتهى الفنان خالد سرحان من تصوير مشاهده فى حدوتة "لحظة ضعف"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات ويجسد خالد سرحان خلال الأحداث شخصية "المعلم رضا" وزوجته الفنانة رشا مهدى ووالدته حنان يوسف وشقيقه أحمد كمال أبو رية وشقيقته غفران محمد، تقطن تلك الأسرة فى منطقة شعبية.

وتعرض أولى حكايات العمل بداية من غدا السبت حتى الخميس على قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة، وتعاد الساعة 4 صباحًا.

حكاية «لحظة ضعف»

حكاية «لحظة ضعف» بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريا، إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي.

وتعد «لحظة ضعف» أولى تجارب الفنان خالد سرحان في الدراما القصيرة، التي تتكون من 5 حلقاتٍ فقط، حيث لم يسبق له المشاركة من قبل في أي من هذه الأعمال، وتمثل الحكاية عودة للفنانة غفران محمد للدراما، بعد ظهورها كضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، حيث قدمت دور زوجة الضابط الشهيد أحمد سمير الكبير.

أما بالنسبة للفنانة رشا مهدي فهي ثاني حكاية تقدمها بمسلسل «ورا كل باب حكاية»، حيث شاركت في جزئه الأول كبطلة أمام الفنان فتحي عبد الوهاب.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.