/657456/محمد-الجارحي-يعلن-ترشحه-لعضوية-مجلس-إدارة-النادي-الأهلي-ضمن-قائمة-الخطيب

أعلن النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ترشحه لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على مقعد الشباب ضمن قائمة تلكابتن محمود الخطيب.

وأضاف الجارحي،" أنه انطلاقا من حق النادي الأهلي على أبنائه في السعي لخدمته ورفع راية الكيان، ورغبة في العمل على تلبية مطالب الجمعية العمومية الراقية لنادينا العظيم".

وأختتم،"أتمنى من الله أن أنال ثقة الجمعية العمومية وأن أكون دائما عند حسن الظن".

هذا وواصل مجلس النواب، جلساته على مدار (3)و( 12)ساعة لمناقشة القضايا والقوانين التى تهم المواطنين ، ويوافق "نهائياً" على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.

كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.