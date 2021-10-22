صور.. صحة الشرقية: ضبط 5000 مخالفة دوائية وغلق مستشفى ومركز طبى

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشى الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية.





يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات معالى الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ومجهز بغرفة عمليات، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل بدون ترخيص، مزودة بعدد 3 غرف عمليات "صغرى، وسطى، كبرى" غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى.

وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظرا لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبى، وجارى غلق المستشفى الخاصة بالكامل، بعد استصدار قرار بذلك من معالى محافظ الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من الزقازيق والحسينية بلغ 4909 مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

وأكد "مسعود" على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلى، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشى الحملة، والمشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.