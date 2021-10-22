صور- القومى للبحوث الفلكية ينظم ندوات بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول الفعاليات التى نظمها المعهد تزامنا مع تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، والذى يحدث مرتين خلال العام، فى يومى 22 فبراير و22 أكتوبر، ويعد من أروع الظواهر الفلكية التى تشهد على براعة المصرى القديم فى علوم الفلك وهندسة العمارة والبناء.





وأشار التقرير إلى أن المعهد قام بعدد من الفعاليات لنشر الثقافة العلمية لدى المجتمع المصرى خصوصًا فى أسوان وصعيد مصر، حيث نظم المعهد عددًا من الندوات والفعاليات بالمركز الثقافى الإفريقى متحف النيل للمواطنين بأسوان.

وتناولت الفعاليات عددًا من المحاضرات العلمية عن الظاهرة وعدد من الظواهر الفلكية الأخرى، كما تم القيام ببعض الأرصاد الفلكية لعدد من الكواكب والأجرام السماوية، باستخدام تلسكوبات من المعهد.

وعلى هامش الندوة، أهدى المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، "مزولة شمسية" للمركز الثقافى الإفريقى، بحضور لفيف من المهندسين والأساتذة والعاملين بالمعهد القومى للبحوث والهيئة العامة للسد العالى، وتُعتبر هذه المزولة ذات قيمة علمية وفلكية كبيرة، لما لها من أهمية فى معرفة التوقيتات باتجاه أشعة الشمس.

وفى السياق ذاته، نظم فريق من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "فرع أسوان"، فعاليات على مدار اليوم، حيث تم تقديم محاضرات تثقيفية فى مجالات، الفلك وأبحاث الشمس وتطبيقاتها المختلفة، وكذلك ظاهرة تعامُد الشمس على عدد من المعابد، وأهمها معبد رمسيس الثانى فى أبوسمبل، وانتهت الفعاليات بتدريب عملى لطلاب الأكاديمية على رصد عدد من الظواهر الفلكية، داخل الحرم الجامعى للأكاديمية، كما توجه الفريق البحثى من المعهد بزيارة لمدينة أبوسمبل؛ لمتابعة رصد الظاهرة فلكيًا من داخل المعبد.