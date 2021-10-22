لميس جابر تحكى قصة تهريب كشافات الإضاءة قبل حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وكشفت جابر خلال برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، عن إحدى الخطط التى نفذتها أجهزة المخابرات، وهى قصة تهريب "كشافات إضاءة"، حيث اتفقت مع أحد المهربين الكبار فى قطع السيارات لاستيراد شحنة كبيرة من "الكشافات"، وأشارت إلى أن المهرب اتفق مع أحد الأعراب على خط سير لتهريب الشحنة عن طريق الصحراء.

وذكرت أن الأمور سارت بشكل طبيعى حتى ألقت أجهزة الشرطة القبض على الإعرابى بالشحنة المهربة وقررت الحكومة طرح الصفقة فى المجمعات الاستهلاكية تمهيدا لبيعها للمواطنين، بعدها ذهب رجال المخابرات فى هيئة تجار لشراء تلك الكشافات من المجمعات وإدخالها الخدمة للجنود والضباط.