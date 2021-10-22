/657451/ملخص-الإجتماع-الفني-لمباراة-بيراميدز-وعزام-التنزاني-بالكونفدرالية-على-الدفاع-الجوي

عقد اليوم الجمعة الموافق الـ 22 من اكتوبر الإجتماع الفني لمباراة بيراميدز وعزام التنزاني، في لقاء إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة الكونفدرالية، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ممثلي بيراميدز في الإجتماع الفني:

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل ويظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل، ويرتدي نادي عزام اللون الأزرق كاملا، ويظهر حارس مرماه باللون الرمادي.

موعد وصل الفريقين للملعب

تم كذلك الاتفاق على أن يصل الفريقان لملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أن يسلم كل فريق التشكيل الخاص به بمجرد الوصول للملعب مباشرة.

وتم التأكيد كذلك على كافة الإجراءات الطبية والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا من حيث ارتداء الماسك الطبي في جميع أجراء الملعب ومنع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية واستخدام المطهرات والكحول، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أوضح طاقم التحكيم أنه في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في تنزانيا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور المقبل دون لعب وقت إضافي.

وأعلن نادي بيراميدز، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي فريقه للتأكد من خلو أجسادهم من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل مباراة عزام التنزاني.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب

خط الهجوم: دودو الجباس