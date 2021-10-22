/657452/رابطة-الدوريات-الأوروبية-ترفض-مقترح-الفيفا-حول-قيام-كأس-العالم-كل-عامين

تزداد التساؤولات والتكهنات حول مستقبل بطولة كأس العالم للمنتخبات، في الفترة الأخيرة، بعد طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تغير نظام وموعد البطولة، من أربعة أعوام لعامين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي الشهر الأخير لقي تلك المقترح على العديد من الأهمية والجدية في تطبيق العامين لبطولة كأس العالم، بعد دعم العديد من الروابط الخاصة بالدوريات، والاتحادات القارية في تأيد مقترح الفيفا.

وجاءت رابطة الدوريات الأوروبية والتي تأتي في مقدمة أقوى الاراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم نظراً لتواجد العديد من الدوريات الأقوى في العالم تحت رعايتها.

رد رابطة الدوريات الأوروبية على مقترح الفيفا:

ورفضت رابطة الدوريات الأوروبية خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتغيير أجندة المباريات الدولية وإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال جاكو سوارت مدير الرابطة في اجتماع بميلانو اليوم الجمعة: "مقترحات الفيفا ضارة للمسابقات الدولية، وللاعبين، وللجماهير".

اللعب المالي النظيف:

وفيما يتعلق بموضوع اللعب المالي النظيف، أكدت الرابطة مرة أخرى على الحاجة إلى الاستدامة المالية بين الأندية.

وأوضح كلاوس تومسن رئيس الرابطة أن هناك حاجة للمزيد من العقوبات وتنظيم أفضل للمستثمرين.

وفي إشارة للمحاولة الفاشلة التي قامت بها بعض الأندية الكبرى في أوروبا لإنشاء بطولة دوري السوبر، حذر تومسن من أن الخطر سيظل قائما بشكل دائم إذا لم يتم تعزيز كرة القدم.

بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم:

وأوضح "فيفا" خلال بيانه أنه سيتم دراسة مشروع استضافة كأس العالم كل عامين بدلاً من كل 4 سنوات، وأن قرعة كأس العالم قطر 2022، ستعقد يوم 31 مارس 2022 في الدوحة، قطر.

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على عقد قمة عالمية يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 عن طريق الفيديو كونفرنس من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية حول هذا الموضوع.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بعد الاجتماع الأخير لمجلس "فيفا" الذي عقد عبر الفيديو: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطوير كرة القدم في المستقبل ولضمان أن تكون رياضتنا هادفة ومثيرة وقوية للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم".