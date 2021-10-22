/657455/موعد-مبارتي-مصر-أمام-الجابون-وأنجولا-بتصفيات-إفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي منتخب مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بتحديد يومي 11 و14 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي أنجولا والجابون.

كما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها في ستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل، في ختام دور المجموعات.

تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".

وواصل: "بالإضافة إلى اللاعبين المحليين مثل أحمد فتوح، هو من اللاعبين الذين أفسحوا لأنفسهم طريقهم من منتخب الشباب إلى المنتخب الأول وأظهر قدراته على اللعب أساسيًا في منتخب مصر، وبصفة عامة أصبح هناك ثقة أكبر عند منتخب مصر".

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

وحقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات دور المجموعات لقارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.