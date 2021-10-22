/657459/ضبط-أكاديمية-بدون-ترخيص-بسوهاج-لراغبي-الحصول-على-شهادات-دراسية

أعلنت وزارة الداخلية عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بسوهاج ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

دوت الخليج عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية وإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية). ضبط أكاديمية بدون ترخيص بسوهاج لراغبي الحصول على شهادات دراسية وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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