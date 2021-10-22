/657460/منال-هلال-استراتيجية-الدولة-تهدف-الى-دعم-قدرات-المرأة-المصرية-بإعتبارها-شريك-أساسي-في-التنمية

اشادت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، باتفاقية دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال بين الحكومة المصرية وكندا، لافتة إلي استراتيجية الدولة التي تهدف الى دعم قدرات المرأة المصرية بإعتبارها فاعل اساسي وشريك في عملية بناء وتنمية الوطن ، فلقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المراة في مجال ريادة الأعمال في مصر والتي وقعت في القاهرة في مارس من العام الماضي.

دوت الخليج منال هلال تشيد باتفاقية دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال بين الحكومة المصرية وكندا وقالت منال هلال عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لتحيا مصر، ان الاتفاقية تاتي في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك تنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وايضا للمساعدة في خلق فرص عمل للفتيات والسيدات الراغبات في تنمية قدراتهن وتحسين اوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة المصرية . وأكدت هلال أنه سوف يستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة .

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