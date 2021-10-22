/657462/تامر-عاشور-يستعد-لطرح-أغنية-جديدة-بعنوان-فيكي-سحر

يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن والموسيقار محمد النادي، ومن المقرر أن يطرحها على طريقة السنجل وتكون مفجأة للجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «فيكي سحر» لتامر عاشور

وتعد أغنية «فيكي سحر» من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، كما أنها تنتمي إلى نوعية الموسيقى المقسوم وستكون بشكل مختلف وجديد.

ويتعاون تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلى في ثلاث أغنيات متنوعة في ألبومه الجديد الذي يواصل تحضيراته خلال الفترة الحالية، يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتين من كلمات محمود عليم ،وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

هذا وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.

تامر عاشور يتعاون مع أنغام في عمل غنائي من تلحينه

وكشفت المطربة المصرية أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في عمل غنائي جديد من المقرر أن يقوم الأخير بتلحينها، مؤكدة أنها من جمهور ومحبي عاشور، اذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض على قناة mbc مصر: “أنا وتامر عاشور بنتعاون في أغنية جديدة ستكون من ألحانه، والأغنية للشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور”.

وأضافت أنغام مشيدة بتامر عاشور: “تامر عاشور فنان مطرب، وملحن، وموسيقي، ومصور، ومخرج شاطر جدًا، وسعيدة بالحفلة التي جمعتنا في السعودية، وبالنسبة لي من أقوى الحفلات”.