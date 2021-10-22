/657458/تعيين-حسام-السيد-منير-أمينا-مساعدا-لأمانة-الشئون-البرلمانية-بحزب-مستقبل-وطن

اعلن المهندس اشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، عن تعيين حسام السيد منير أمينا مساعدا لامانة الشئون البرلمانية.

دوت الخليج

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالاحزاب السياسية وتعديلاته، والاطلاع على النظام السياسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن.

تعيين حسام السيد منير أمينا مساعداً لأمانة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن

وينشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وينفذ من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

حصاد الاسبوع الثاني لمجلس النواب

هذا وواصل مجلس النواب، جلساته على مدار (3)و( 12)ساعة لمناقشة القضايا والقوانين التى تهم المواطنين ، ويوافق "نهائياً" على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.

كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.