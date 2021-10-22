وزير الرى: سباق كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية رسالة بأهمية النيل

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وينعقد السباق إحياءً لذكرى الشهيد طيار زكريا كمال قائد سرب السوخوى صاحب الطلعة الجوية الأولى لسلاح الطيران المصرى فى حرب 6 أكتوبر 1973، وبطل الجمهورية فى سباق القوارب الشراعية طراز "Finn" الأوليمبى.
وصرح الدكتور عبدالعاطى، بأن السباق يعد رسالة توعية للشباب والأطفال بأهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، وإيمانًا بدور الشباب والأطفال فى خدمة قضايا المياه.
يذكر أن فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية فى عامه الثالث، يمثل إحدى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذى تنطلق فعالياته يوم الأحد بكلمة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلمة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة العامة رفيعة المستوى.
وأوضح وزير الرى، أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وأن الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، وأصبح محور دعم واهتمام جميع المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، ويشارك فيها ممثلين من جميع الفئات المتعاملة مع المياه.
ويعقد الاسبوع هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.
ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة فى إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.
وسيشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين فى قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، وسيشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعلى، و800 مشارك افتراضى عن بعد، وحضور 20 وفدا وزاريا، ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى، وسيتم عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية - خاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية، و300 متحدث دولى ومحلى.
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