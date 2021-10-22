مصر تؤكد مواصلة دعم جهود الدول الإفريقية فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، عزم مصر مواصلة دعم جهود الدول الإفريقية الشقيقة فى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، من خلال تبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات، اتساقًا مع الرؤية التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الذى ترأسه فى فبراير 2018.





وأوضح السفير حمدى لوزا، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، اليوم الجمعة، حول التهديدات الإرهابية التى تتعرض لها دول القارة الإفريقية، أن هذه الرؤية تستند إلى تبنى مقاربة شاملة للتعامل مع الإرهاب ومسبباته لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع إيلاء البعد الفكرى الأولوية اللازمة باعتباره المُحفز الرئيسى لارتكاب أعمال إرهابية، من خلال تكثيف جهود دحض الخطاب المتطرف للجماعات الإرهابية، والسعى لتحصين المجتمع - خصوصا من فئة الشباب - من الانسياق وراء دعاوى التطرف واللجوء للعنف لتحقيق أهداف سياسية. كما أعرب عن ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الوحدة المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب فى إطار القوة الإفريقية الجاهزة، وفقًا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى هذا الصدد خلال مُشاركته فى القمة الإفريقية التى عُقدت فى فبراير 2020.

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