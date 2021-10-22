عمدة بورت لويس فى موريشيوس يرحب بتنظيم أسبوع ثقافى مصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل محفوظ موسى، عمدة مدينة بورت لويس بموريشيوس، الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، وناقشا عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس وبحثا تعزيز التعاون الثقافى بين الجانبين.





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