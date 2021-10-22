/657453/كلوب-مباراة-اتليتيكو-انتهت-وندرس-تأخر-مانشستر-يونايتد-في-النتيجة-والفوز

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قدرة فريق مانشستر يونايتد في العودة في التأخر في النتيجة في المباريات الأخيرة للشياطين الحمر، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي ظل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد المقبل في لقاء القمة بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل فريق الشياطين الحمر.

عما إذا كان يولي أهمية كبيرة لحديثه مع اللاعبين في الاستراحة ؟

قال: "نعم.. ربما لا يكون لي تأثير قوي على اللاعبين أثناء المباراة بسبب الضوضاء والضجيج. الضوضاء كانت مرتفعة للغاية في واندا ميتروبوليتانو؛ بيب لايندرز كان يجلس بجواري، ولكني فهمت 10% فقط مما كان يقوله لي، لذا فربما تلعب نظراتي إلى اللاعبين دورًا أكبر من الكلام الفعلي أثناء المباراة".

وزاد: "أعتقد أنه من المهم أن تقول الكلام المناسب للاعبين في التوقيت المناسب أيضًا، سواء كان ذلك قبل المباراة أو بين الشوطين، أو أثناء المباراة إذا كان هناك مجال لذلك. مهمتي أن أقوم بتحليل الأمور كما ينبغي وأن أخبر اللاعبين بما عليهم فعله وكيف يمكننا التطور في جانب من الجوانب وما إلى ذلك".

عن قدرة مانشستر يونايتد على العودة من التأخر في النتيجة ؟

أكد يورجن كلوب: "لم أفكر بعد في ما سأقوله للاعبين، ولكننا نعرف طبيعة عالم كرة القدم. لقد فازوا في مباراتهم الأخيرة، ولكن جميعنا يعرف حجم مواجهة يونايتد ضد ليفربول".

وأضاف: "أعتقد أن يونايتد ليسوا في قمة سعادتهم بالنتائج التي حققوها حتى الآن، ولكننا نعلم أنهم قادرين على قلب الأمور، ولقد شاهدنا ذلك بالفعل، سنركز أكثر على أنفسنا، ولكن بالطبع إذا سألتني عن حديثي مع اللاعبين بين الشوطين، فالمباراة تنتهي بعد صافرة الحكم الختامية وليس بعد 45 أو 46 دقيقة، في النهاية يتوقف الأمر على النتيجة".

وعن خوض الفريقين مباراة في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وتأثير ذلك على قرارات المدربين ؟

قال: "لقد لعبنا يوم الثلاثاء وسنلعب المباراة القادمة يوم الأحد، لذا لسنا في حاجة للتفكير في هذا الأمر، وأعتقد أن موقف يونايتد مشابه لنا كونهم لعبوا يوم الأربعاء، ربما كان الأمر ليمثل مشكلة لنا إذا كنا قد لعبنا يوم الأربعاء وأقيمت المباراة التالية يوم السبت".

وأكمل: "واجهنا عدة مشاكل ضد أتلتيكو في الواقع، وإحدى هذه المشاكل كانت المنافس، ولقد رأينا ذلك بالفعل. أتلتيكو لم يلعبوا في الدوري نهاية الأسبوع الماضي. نعم، لقد لعبوا بعشرة لاعبين لبعض الوقت، ولكنهم كانوا أكثر حيوية في تلك المباراة، لذا كان علينا أن نقاتل من أجل الفوز، والشيء الجيد هو أننا نجحنا في مسعانا، اليومان الماضيان كانا للاستشفاء، واليوم نبدأ تحضيراتنا الجادة لمباراة الأحد، لا، لن نضع المباراة الماضية في الحسبان ونحن نتخذ قراراتنا للمباراة القادمة".