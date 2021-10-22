/657464/النائبة-غادة-علي-تنشر-حصاد-اللجنة-الإقتصادية-في-الأسبوع-الثاني-لمجلس-النواب

نشرت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عبر صفحتها الرسمية حصاد الإسبوع الثاني بمجلس النواب للجنة الاقتصادية بقيادة النائب د.أحمد سمير وهيئة المكتب، وذلك ‎في ظل وجود كوكبة من الحضور ممثلي الحكومة من وزارات التعاون الدولي والتعليم والطاقة والاتصالات والزراعة

دوت الخليج ينشر حصاد اللجنة الاقتصادية للاسبوع الثاني للمجلس اقرار اتفاقيات مبشرة لصالح شباب ونساء مصر اقرار اتفاقية مصر وكندا بشأن منحة الحكومة الكندية لمصر بقيمة ٥ مليون دولار كندي لصالح ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة للسيدات والفتيات في نطاق محافظة الجيزة مخصصة للصناعات الحرفية وخاصة السجاد مع الزام الجهات الحكومية بامدادنا بخطة العمل التنفيذية ‏‎ اقرار اتفاقية مصر والمانيا بشان بشأن منحة الحكومة الالمانية لمصر بقيمة ٣٤ مليون يورو لصالح مشروعات الطاقة والتعليم الفني، وأخرى بقيمة ٢٣ مليون يورو منها ١٠ مليون يورو في شكل خبرات فنية وتعليمية وتدريبية لمشروعات التعليم الفني وبرنامج الحكومة الالكترونية والابتكار ومشروعات قياس القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

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