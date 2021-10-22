/657465/أول-تعليق-لـ--أليك-بالدوين-بعد-قتله-مصورة-فيلمه-الجديد

خرج الفنان الأمريكي أليك بالدوين بعد إطلاق صراحة في قضية قتل مصورة فيلمه الجديدة لتي تدعى هالينا هتشينز وذلك بعد استبدال حشو البندقية بالرصاص الخلبي برصاص حقيقي أثناء تصوير الفيلم، ليعبر عن إستيائه صدمته من الحدث.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لإليك بالدوين بعد واقعة قتلة لمصورة فيلمه الجديد

وكتب إليك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير: “لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق".

وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها”.

حادث إليك بالديون

وكانت كشفت صحيفة ديلي ميل أن الحادث ثم أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، بعدما أطلق الممثل أليد بالديون الرصاص من بندقية، عن طريق الخطأ أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، اذ أطلق بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، ولم يتوصل أحد إلى الآن للطريقة التي تم بها قتل هؤلاء، وكيف تم حشو البندقية بالرصاص أثناء تصوير المشهد بفيلم Rust.

مقتل مديرة التصوير على يد إليك بالديون

وأعلنت الصحف الأمريكية وفاة مدريرة التصوير غالينا هاتشينز بعد إصابتها رصاصة أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، أما عن المخرج جويل سوزا، فهو بحالة حرجة الأن.

الجدير بالذكر أنه لم توجه الشرطة الأمريكية أي اتهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث، حيث تم أطلق سراح إليك بالدوين، ولكن ما زالت التحقيقات جارية مع الاستماع لإفادات الشهود.

من هي غاليانا هاتشينز

غاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي وأصلها يعود إلى "أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالغزلان وبالغواصات النووية"، تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.

أما عن بالدوين فبدأت شهرته بالولايات المتحدة بعد أن قام بتقليد الرئيس السابق دونالد ترمب في برنامج "ساترداي نايت لايف الساخر.