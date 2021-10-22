هبة الأباصيري تعلن إصابتها بفيروس كورونا "الحمد لله رب العالمين"

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هبة الاباصيري تعلن إصابتها بفيروس كورونا "الحمد لله رب العالمين"

هذا وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد بوفاة الفنانة القديرة سوسن بدر، خاصة بعد اختفائها من الظهور على ريد كاربت مهرجان الجونة، واختفائها من الظهور بشكل عام بعد أخر صورة شاركتها مع الجمهور من كواليس مسلسل “حي السيدة زينب”.

وأوضحت نقابةالمهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان لها حقيقة وفاة الفنانة، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة ليست لها أساس من الصحة وأن الفنانة سوسن بدر تتمتع بصحة جيدة، في حين أنه امتنعت الفنانة عن الرد الأمر الذي زاد حيرة الجمهور حينها.

هذا وتداولت صورة للفنانة سوسن بدر وبدى عليها علامات الشيخوخة، لكنها كشفت فيما بعد أنها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.