/657467/الحرس-الوطني-يطالب-الكاف-بتأجل-مباراة-الأهلي-بدوري-الأبطال-تفاصيل

أرسل نادي الحرس الوطني بطل النيجر، خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطالب فيه بمعاقبة الأهلي وتأجيل لقاء الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة بسبب ما وصفه بـ"معاملة غير رياضية ولا إنسانية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال نادي الحرس الوطني في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة "الأهلي وسلطات المطار بمجرد الوصول إلى القاهرة استقبلونا بسيارات اسعاف، لتصاحبنا إلى المستشفى في حجر صحي، بدون أي احترام لبروتوكول كاف".

سبب طلب الحرس الوطني

ووصف النادي أن ذلك السلوك الهدف منه احباط الروح المعنوية للفريق وارهاقه بدنيا، بعدما استمر الفريق في المطار لمدة 9 ساعات تمت ما وصفه بـ"ظروف يحط بها الضغوط والإهانة".

وطالب نادي الحرس الوطني بتوقيع عقوبات على ما وصفه بـ"سلوك لا يوصف"، مع تأجيل المباراة من غد السبت إلى اليوم التالي 24 أكتوبر.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.