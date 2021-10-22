سيف الدين الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك بشباك توسكر الكيني «فيديو»

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سجل الزمالك ثاني أهدافه في اللقاء بشباك توسكر الكيني في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاءن عن طريق احمد سيد زيزو.

🎥⚽️ اسيست جميل من زيزو يسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني#الزمالك_توسكر#الزمالك



pic.twitter.com/OiZ5P9D0iW — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 22, 2021

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك أمام توسكر:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

القنوات الناقلة للمباراة:

وتمتلك مجموعة قناوات اون تايم سبورت، حقوق البحث لبطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفديرالية، للأندية المصرية المشاركة في البطولتين.

وتبث مباراة الزمالك وتوسكر الكيني علي قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، ويقود الحكم الدولي المورتاني بايدا حاني، صافرة البداية.

قاءمة الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد ، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام ، محمود علاء ، محمود الونش ، عبد الله جمعة ، محمد عبد الغني ، محمد عبد الشافي ، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو ، طارق حامد، محمد أشرف روقا ، أشرف بن شرقي ، إسلام جابر ، إمام عاشور ، محمود عبد العزيز ، محمود شيكابالا ، حمدي علاء ، أيمن حفني ، سيف فاروق جعفر ، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ، يوسف إبراهيم أوباما.