أحمد الروبي يطرح أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

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دوت الخليج يرصد كواليس أغنية حفل ختام مهرجان الجونة

ويشارك في كليب أغنية “بتعلق بيكي”، بجانب أحمد الروبي كل من يسرا، ونور، وهند صبري، وشيرين رضا، وبجانبهم عدد كبير من الفنانات، ويظهر في الكليب في لقطات رومانسية بجانب هؤلاء الفنانات في قصة يعرضها الكليب بطريقة طريفة لكثير من الفنانات اللاتي يشاركن معه، وفقال لما صرح به الروابي ببرنامج Et بالعربي.

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

وشهدت فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة الذي انطلقت يوم 14 من شهر أكتوبر، حضور نخبة من الفن على رأسهم الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

أزمات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

بدأت أزمات مهرجان الجونة بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

بشرى تتعرض لحادث بالجونة..أدى إلى كسور وشروخ في جسدها

وتعرضت الفنانة بشرى قبل حفل الختام بيومين، لحادث سير وانقلاب سيارته كشف عنه الناقد الفني عبد الله غلوش، وظهرت بشرى خلال إحدى ندوات مهجان الجونة، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

أزمة بوسي شلبي مع أبطال فيلم «ريش»

واختتم أزمات مهرجان الجونة عندما أثارت الإعلامية بوسي شلبي غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم، في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

هو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيع، ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر.