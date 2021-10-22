/657472/عودة-العريس-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الحرس-الوطني-بأفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقة لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، في لقاء الإياب بالدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني على عودة العديد من لاعبي الفريق والذين غابوا عن لقاء الذهاب مع الحرس الوطني، وياتي محمد مجدي أفشة على رأس العائدين لصفوف القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي أمام الحرس الوطني:

واختار موسيماني قائمة مكونة من ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة.

الحرس الوطني يطالب بتأجيل المباراة:

وقال نادي الحرس الوطني في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة "الأهلي وسلطات المطار بمجرد الوصول إلى القاهرة استقبلونا بسيارات اسعاف، لتصاحبنا إلى المستشفى في حجر صحي، بدون أي احترام لبروتوكول كاف".

ووصف النادي أن ذلك السلوك الهدف منه احباط الروح المعنوية للفريق وارهاقه بدنيا، بعدما استمر الفريق في المطار لمدة 9 ساعات تمت ما وصفه بـ"ظروف يحط بها الضغوط والإهانة".

وطالب نادي الحرس الوطني بتوقيع عقوبات على ما وصفه بـ"سلوك لا يوصف"، مع تأجيل المباراة من غد السبت إلى اليوم التالي 24 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.