/657476/المصريين-الأحرار-يعلن-نتيجة-انتخابات-المكتب-السياسي-للحزب

أعلن المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، مساء اليوم، أسماء الفائزين بعضوية المكتب السياسي للحزب بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الهيئة العليا 62 عضوا، حضر منهم 45 عضوا، بلغت الأصوات الصحيحة 44 صوت، والباطلة صوت واحد فقط.

وقال عثمان، إن الفائزين هم إسلام الغزولى وحصل على 44 صوت، وريمون ناجي حصل على 44 صوت، وعاطف لمعي حصل على 43 صوت، وحازم حسين حصل على 42 صوت، وإيريني عبد الملاك حصلت على 42 صوت، وناصر قطامش 41 صوت. المصريين الأحرار يعلن نتيجة انتخابات المكتب السياسي للحزب وكان الحزب فتح باب الترشح للمناصب يومي 16 و17 أكتوبر الجاري واعلنت لجنة الانتخابات الداخلية الاجراءات كاملة وفق القوانين المنظمة ولائحة النظام الأساسي للحزب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار يعلن نتيجة انتخابات المكتب السياسي للحزب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.