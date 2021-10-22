هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم فى كل أعماله، واستدلت على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" أى اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله فى حفظها، وقال الإمام الغزالى فى كتاب "الإحياء" عن العزل: "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب ودخول مداخل السوء غير منهى عنه".

وتابعت: "لا يعد هذا معاندة لقدر الله، لأن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى شأن العزل: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَىء لَمْ يَمْنَعْهُ شَىء".