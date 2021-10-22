بالأسماء.. 21 مرشحاً في انتخابات النادي الأهلي «صور»

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انتهت الوقت المحدد لتقديم الأوراق المطلوبة من الراغبين في الترشح لرأسة النادي الأهلي ومختلف المناصب، اليوم الجمعة في الساعة السابعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائمة المتقدمين لإنتخابات نادي القلعة الحمراء، والتي اسفرت على تواجد 21 مرشح لمختلف المناصب.

ويأتي الكابتن محمود الخطيب وخالد سليمان الطرفين المرشحين فقط على رأسة مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتقام انتخابات النادي الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، وأغلق بابا لترشح للانتخابات مساء اليوم الجمعة، في تمام السابعة.

قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي:

محمود الخطيب "الرئيس"

العامري فاروق "نائب الرئيس"

خالد مرتجي "أمين صندوق"

الأعضاء: طارق قنديل، ومحمد شوقي، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد الغزاوي، وخالد عبد القادر، ومحمد سراج الدين، ومحمد جمال الجارحي، ومي عاطف.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الحرس الوطني:

واختار موسيماني قائمة مكونة من ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة.

الحرس الوطني يطالب بتأجيل المباراة:

وقال نادي الحرس الوطني في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة "الأهلي وسلطات المطار بمجرد الوصول إلى القاهرة استقبلونا بسيارات اسعاف، لتصاحبنا إلى المستشفى في حجر صحي، بدون أي احترام لبروتوكول كاف".

ووصف النادي أن ذلك السلوك الهدف منه احباط الروح المعنوية للفريق وارهاقه بدنيا، بعدما استمر الفريق في المطار لمدة 9 ساعات تمت ما وصفه بـ"ظروف يحط بها الضغوط والإهانة".

وطالب نادي الحرس الوطني بتوقيع عقوبات على ما وصفه بـ"سلوك لا يوصف"، مع تأجيل المباراة من غد السبت إلى اليوم التالي 24 أكتوبر.