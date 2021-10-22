«شابه فستان سميرة سعيد»..إطلالة مقلدة لسمية الخشاب بحفل ختام الجونة

/657474/شابه-فستان-سميرة-سعيدإطلالة-مقلدة-لسمية-الخشاب-بحفل-ختام-الجونة

تألقت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة أنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، لكنها تشابهت مع إطلالة ظهرت بها الفنانة التونسية سميرة سعيد من قبل.

دوت الخليج يرصد إطلالة سمية الخشاب بمهرجان الجونة

وظهرت سمية الخشاب بفستان أسود اللون من خامة المخمل من تصميم مصمم أزياء يدعى عنتر، مزين في منطقة الصدر بكريستالات في خط يشبه الثعبان، وهو تصميم شهير قدمه مصمم الأزياء الأمريكي ديفيد كوما منذ سنوات وظهرت به الفنانة سميرة سعيد.

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.

سمية الخشاب ومحمد رمضان يتعونان في موسى

وكانت قد ظهرت سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل “موسى” بشخصية زوجته، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017ـ مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.